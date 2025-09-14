Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μοναστηράκι, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μάλαμα, γιο του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα.

Συγκεκριμένα, στις 5:30 τα ξημερώματα συνελήφθη στο Μοναστηράκι ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, κατηγορούμενος για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάλαμας μαζί με ακόμη ένα άτομο είχαν επεισόδιο με οδηγό ταξί, τον οποίο εξύβριζαν και χτυπούσαν τις πόρτες του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όπου ο μουσικός φέρεται να αντέδρασε έντονα, βρίζοντας τους αστυνομικούς. «Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία», φέρεται να είπε σε έναν από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο Μάλαμας αντιστάθηκε και, την ώρα που επιχειρούσαν να τον βάλουν στο περιπολικό, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου συνεχίζοντας να βρίζει και να απειλεί, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα προαναφερθέντα αδικήματα.

