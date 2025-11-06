Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο – Ο δολοφόνος έριξε έξι βολές μέσα σε 11 δευτερόλεπτα (Βίντεο)

Ο 33χρονος ανιψιός του θύματος θεωρείται «πρόσωπο-κλειδί» στην έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού και, όπως προκύπτει, γνωρίζει προσωπικά τον έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Η ανακρίτρια εκτιμά ότι μπορεί να αντλήσει κρίσιμες πληροφορίες τόσο από την κατάθεσή του όσο και από τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου, τα οποία ήδη έχει στα χέρια της.

«Δεν έχει προλάβει καν να πενθήσει τον θείο του. Από την πρώτη στιγμή επιθυμούσε να μεταφέρει την τέφρα του στο στάδιο, αλλά δεν του έχει επιτραπεί ακόμη. Η ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Δεν μπορεί να επιστρέψει στο χωριό, γιατί αντιμετωπίζεται ως ένοχος από τους συγχωριανούς του. Ο θείος του τον προστάτευε σαν πατέρας και αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί. Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και την ανακρίτρια», αναφέρουν συγγενείς του.

Το νέο βίντεο-ντοκουμέντο

Έναν μήνα μετά το στυγερό έγκλημα, το Live News έφερε στη δημοσιότητα νέο βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγονται καθαρά οι έξι πυροβολισμοί που έριξε ο δράστης μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα.

Ο δολοφόνος μπαίνει στη ρεσεψιόν και πυροβολεί δύο φορές: μία στο κεφάλι και μία στο στήθος τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια καταδιώκει τον επιστάτη και τον πυροβολεί τρεις φορές πισώπλατα. Η έκτη σφαίρα, που φαίνεται να προοριζόταν για τον ανιψιό, καρφώθηκε τελικά σε τροχόσπιτο.

«Σκόπευε να σκοτώσει, όχι να ληστέψει»

Ειδικοί εκτιμούν ότι το γεγονός πως πέντε από τις έξι σφαίρες βρήκαν στόχο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για μη επαγγελματία εκτελεστή. Δύο νεαροί, που ισχυρίζονται πως δεν έχουν κρατήσει ποτέ όπλο, κατάφεραν να πυροβολήσουν με ακρίβεια μέσα στο σκοτάδι, ενώ το δεύτερο θύμα έτρεχε να σωθεί.

«Σκότωσε το πρώτο θύμα και, έξι δευτερόλεπτα αργότερα, πυροβόλησε το δεύτερο», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι στόχος του δράστη δεν ήταν η ληστεία, καθώς τα 1.500 ευρώ που βρίσκονταν στο πρώτο συρτάρι του γραφείου παρέμειναν άθικτα.

Ο τρόπος δράσης δείχνει αποφασιστικότητα και γνώση του χώρου, ενώ η ταχύτητα της επίθεσης φανερώνει άνθρωπο ψύχραιμο και απόλυτα σίγουρο για το ποιον ήθελε να εκτελέσει.

Νέα αυτοψία από τις Αρχές

Οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει ήδη δύο αυτοψίες στον χώρο του εγκλήματος, επιχειρώντας να εντοπίσουν νέα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

«Δεν υπάρχει ακόμη αποτέλεσμα, καθώς οι δικαστικοί λειτουργοί φαίνεται να επέλεξαν να γίνει η ανάλυση των δεδομένων χειροκίνητα από την ΕΛ.ΑΣ., κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι οι κλήσεις και τα δεδομένα πρέπει να περαστούν σε ειδικά προγράμματα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα», εξηγεί ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.