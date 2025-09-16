Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 109 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ