Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Σισμανίδης

Στο πένθος βυθίστηκε η αρχαιολογική κοινότητα, μετά την απώλεια του «δραστήριου και δεινού ανασκαφέα» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής Κωνσταντίνου Σισμανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Με ανάρτησή της στο facebook, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αποχαιρετά τον συνάδελφο και φίλο στην πρώην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ, όπου υπηρέτησε από το 1982 έως τη συνταξιοδότησή του, μετά από διετή υπηρεσία στην ΙΘ' ΕΠΚΑ Κομοτηνής.

«Ο Κώστας αποφοίτησε το 1979 από το ΑΠΘ, το 1987 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, ενώ το 1990 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα από το ΑΠΘ με θέμα "Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των μακεδονικών τάφων". Υπήρξε δραστήριος και δεινός ανασκαφέας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ανέσκαψε το Αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρακευής Θεσσαλονίκης, την αρχαία Σκιώνη Χαλκιδικής, τα αρχαία Καλίνδοια Θεσσαλονίκης, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και εξής ανέλαβε τη συστηματική ανασκαφή των αρχαίων Σταγείρων.

Ήταν πολυγραφότατος, συνέταξε πλήθος δημοσιευμάτων και μονογραφιών, συμμετείχε σε πολλούς συλλογικούς τόμους και εκθέσεις, συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Επίσης ήταν πολύ δραστήριος σε θέματα δημοσιότητας και προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δίνοντας πολλές συνεντεύξεις αλλά και πραγματοποιώντας πολλές ξεναγήσεις. Ήταν πρόεδρος των Αριστοτελείων γιορτών για την ελληνική παράδοση και συντονιστής για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Αριστοτελικών Ερευνών και Μελέτης Αρχαίων Σταγείρων.

Ο Κώστας ήταν αγαπητός συνάδελφος με άφθονο χιούμορ και διάθεση να βοηθήσει τους συνεργάτες του, να προωθήσει νέους αρχαιολόγους, αλλά και ανοικτός στις συνεργασίες», αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ