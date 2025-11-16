Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος: Εγκριση επενδυτικού σχεδίου για προσβασιμότητα στις παραλίες

Την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για τη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με χρηματοδότηση 276.588 ευρώ, ενέκρινε και αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης για τη σύμβαση “Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες”, της δράσης “Τουριστική Ανάπτυξη” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παραλίες που θα επωφεληθούν είναι: Μεμί Κορώνης, Φοινικούντας, Μεθώνης και Γιάλοβας.

Το επενδυτικό σχέδιο έχει σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής. Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία. Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων. Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες. Λοιπός εξοπλισμός και υποδομές προσβάσιμης παραλίας.