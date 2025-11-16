Αποχή έως 30 Νοεμβρίου οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Η αποχή των μελών του από τα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων όλης της επικράτειας γίνεται λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), και τη δραματική μείωση δικασίμων, παρά τις συνεχείς και έντονες εκκλήσεις και αναφορές του συλλόγου.