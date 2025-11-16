eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αποχή έως 30 Νοεμβρίου οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου συνεχίζεται η προειδοποιητική αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, όπως αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αποχή των μελών του από τα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων όλης της επικράτειας γίνεται λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), και τη δραματική μείωση δικασίμων, παρά τις συνεχείς και έντονες εκκλήσεις και αναφορές του συλλόγου.

