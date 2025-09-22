Χανιά: Βρέφος 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου (βίντεο)

Βρέφος δύο μηνών εντοπίστηκε νεκρό στην Κρήτη, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 10 το πρωί οι γονείς του βρέφους διαπίστωσαν ότι το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρό.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φινλανδών (28 και 26 ετών) που έκανε διακοπές στο νησί.

Πηγή: www.kathimerini.gr