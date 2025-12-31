Δήμος Μεσσήνης: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι για το 2026

Τους αντιδημάρχους από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκμεβρίου 2026 ανακοίνωσε σήμερα ο Γιώργος Αθανασόπουλος.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι:

- Δημήτρης Αθανασακόπουλος, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Σπύρος Κοντοθανάσης, έμμισθος αντιδήμαρχο με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

- Νίκος Ξενογιάννης, έμμισθος αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

- Δημήτρης Γαλιάτσος, έμμισθος αντιδήμαρχος, με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

- Ανδρέας Τράκας, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

- Χαράλαμπος Μακρής, άμισθος αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

- Ηλίας Γεωργόπουλος, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

- Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, έμμισθος αντιδήμαρχο με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης και τις αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

- Αναπληρωτής δημάρχου για το 2026 ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος.