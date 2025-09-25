Παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet – Οι νέες λειτουργίες

Παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η νέα έκδοση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet, με νέες λειτουργίες και πιο απλό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην παρουσίαση της νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο σχεδιασμός της εφαρμογής γίνεται πιο φιλικός για τους χρήστες, με στόχο να προσφέρεται μια αναβαθμισμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια της χρήσης, για να διευκολύνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Για να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ή οι προσωπικοί κωδικοί web banking.

Οι νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet

Μέσα στον Οκτώβριο θα ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εισαχθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Σημειώνεται πως τα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και οι ψηφιακές άδειες οδήγησης δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν, πλέον, στο Gov.gr Wallet: