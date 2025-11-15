Λιμάνι Καλαμάτας: Από 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για πρόσδεση σκαφών

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσδεση σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας για το 2026.

Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών, τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής που ενδιαφέρονται να προσδέσουν τα σκάφη τους, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας (Μιαούλη 30), από 20 Νοεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ. για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: αίτηση με ακριβή στοιχεία που συμπληρώνονται στην υπηρεσία, φωτοαντίγραφο άδειας πλόων ή πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης και άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (εν ισχύ), ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές από προηγούμενες χρήσεις.