Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης, ο άνθρωπος πίσω από τα ΙΝΚΑ και τον ΕΛΟΜΑΣ

Κηδεύεται σήμερα στη γεννέτειρά του, τα Χανιά, ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Σάββατο, και σημάδεψε με την πορεία του τον χώρο του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ, ιδρύοντας τα ΙΝΚΑ και αναβιώνοντας τα μικρά παραδοσιακά μπακάλικα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, o Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, επικεφαλής του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), πρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), βασικός μέτοχος της τηλεόρασης ΚΥΔΩΝ και δημιουργός της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.

Γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1944 στον Φουρνέ Χανίων και μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας του, φρουτέμπορος, με τον αγώνα του έδωσε στα παιδιά του πολύτιμα διδάγματα: εργατικότητα, επιμονή και αλληλεγγύη.

Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρέμεινε για 16 χρόνια, δουλεύοντας στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Εκεί, το 1976, γνώρισε τη σύζυγό του Μαρία, με την οποία δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν έναν γιο, τον Δημήτρη, που για τον ίδιο υπήρξε «το πρώτο μεγάλο δώρο της ζωής».

Το 1981 επέστρεψε στα Χανιά, τα οποία αποκαλούσε «χρυσό τόπο», και από τότε συμμετείχε ενεργά στα τοπικά δρώμενα. Το 1982 ανέλαβε την προεδρία του ΙΝΚΑ Χανίων, θέση που κράτησε για 43 χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής του. Η αρχή του ήταν πάντα σταθερή: «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν».

Υπό την καθοδήγησή του, ο συνεταιρισμός μεγάλωσε, επενδύοντας σε επιχειρήσεις όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ και η ΑΝΕΚ. Το ΙΝΚΑ, με τη δική του έμπνευση, εξελίχθηκε και σε φορέα κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, στηρίζοντας ιδρύματα, κοινωνικούς οργανισμούς, σωματεία και συλλόγους σε όλη την Κρήτη.

Οραματιστής και δημιουργικός, το 1994 συνέβαλε στην ίδρυση του ΕΛΟΜΑΣ μαζί με άλλους συνεταιρισμούς σούπερ μάρκετ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών ως το 2022. Το 2005 εξελέγη και πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ, παραμένοντας στη θέση ως το 2007.

Η πολυετής του δράση άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην οικονομία και την κοινωνία, τόσο της Κρήτης όσο και της χώρας συνολικά. Η ζωή και το έργο του αποτελούν παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή, μέσα από το όραμά του, τις αξίες του και τους ανθρώπους που ευεργέτησε.