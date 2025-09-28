Δύο νεκροί από τροχαίο στο Γαλαξίδι (βίντεο)

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και κινείτο από Ναύπακτο προς Ιτέα, συγκρούστηκε σφοδρά με το άλλο όχημα, η οδηγός του οποίου κατευθυνόταν προς Ναύπακτο.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

