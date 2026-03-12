Συνάντηση Πτωχού με Κεφαλογιάννη  

Η πορεία δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) της Πελοποννήσου και οι δράσεις διεθνούς προβολής της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκε η πρόοδος για τη δημιουργία του DMMO, που αποτελεί εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την οργανωμένη προβολή της Πελοποννήσου ως ενιαίου τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Τουρισμού και στην αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση προορισμών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εξετάστηκαν και κοινές δράσεις για την ενίσχυση του θεματικού και βιωματικού τουρισμού. Μεταξύ αυτών η διοργάνωση του AdventureWeek Peloponnese 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Πελοπόννησο από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026 σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τον διεθνή οργανισμό Adventure Travel Trade Association.

«Η Πελοπόννησος επενδύει σε μια σύγχρονη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στη συνεργασία και στις αυθεντικές εμπειρίες» τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και επισήμανε ότι ο DMMO αποτελεί βασικό εργαλείο για την οργανωμένη προβολή του προορισμού.