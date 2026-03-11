Κυκλοφοριακό χάος με πολιτική ευθύνη

Το κλείσιμο της Φραντζή δημιουργεί καθημερινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο της Καλαμάτας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο συγκεκριμένος δρόμος παίζει κεντρικό ρόλο στην κυκλοφορία της πόλης με βάση τη μελέτη που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του ’80 και, προφανώς, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει αναθεωρηθεί.

Η δημοτική αρχή εξαγγέλλει κάθε τόσο τη σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης, αλλά μένουμε στις εξαγγελίες, γιατί προφανώς υπάρχει φόβος του πολιτικού κόστους. Κυκλοφοριακή μελέτη σημαίνει κατευθύνσεις και τελικές επιλογές για το κέντρο και την Παραλία, οι οποίες δεν θα εγκριθούν εύκολα από τους «συγκοινωνιολόγους» της πιάτσας, που «γαβγίζουν» με βάση ποιος τους παίρνει τηλέφωνο και ποιος φίλος τους θεωρεί ότι βλάπτονται τα συμφέροντά του από τη μία ή την άλλη ρύθμιση. Αυτή είναι, δυστυχώς, η τραγωδία που ζει η πόλη και από αυτό δύσκολα θα ξεμπλέξει!

Την ώρα, λοιπόν, που το κέντρο της πόλης ασφυκτιά -έστω προσωρινά- από τα έργα ανάπλασης, θα ξεκινήσει και η εφαρμογή της ακατανόητης απόφασης νέας παραχώρησης και 24ωρης λειτουργίας των πάρκινγκ του Νέδοντα, που αναμένεται να φέρει νέο έμφραγμα στους ήδη πνιγμένους δρόμους. Αποτελεί ανεξήγητο γεγονός γιατί τα πάρκινγκ του Νέδοντα συνεχίζουν να παραχωρούνται σε ιδιώτες αποσπασματικά και όχι ενταγμένα σε ένα συνολικό σύστημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Η κατάσταση βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Η στάθμευση και η κυκλοφορία στερούν από την πόλη δυνατότητες. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ταλαιπωρούνται, ενώ θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με άνεση και ασφάλεια. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, εκστομίζονται κενολογίες για προγράμματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλοι κόσμοι που δεν επικοινωνούν και δείχνουν ότι δεν έχουν γείωση με την πραγματικότητα της πόλης και των κατοίκων.

Η σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης και η διαχείριση της στάθμευσης είναι ζητήματα, που θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί πριν γίνει οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς αυτό παραμένει ζητούμενο. Κάθε μέρα που περνά η κατάσταση γίνεται και χειρότερη. Είναι καιρός να σταματήσουν όλοι να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα και να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες που θα προστατεύσουν την πόλη από την απαξίωση και θα εξασφαλίσουν σε κατοίκους και επισκέπτες ποιότητα ζωής. Η πολιτική αδυναμία είναι πρόδηλη, αλλά δεν είναι πλέον ανεκτή.

