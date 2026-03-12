Η καρδιά της ελληνικής γλώσσας χτυπά στη Νέα Υόρκη!

Το Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, που το 2027 θα συμπληρώσει έναν αιώνα αδιάλειπτης λειτουργίας, συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Με δράσεις που ενισχύουν τη σχέση των παιδιών της ομογένειας με τη γλώσσα και την ελληνική παράδοση, το σχολείο διοργανώνει αυτή την περίοδο «Μαραθώνιο Ανάγνωσης», ενώ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, φιλοξένησε και μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ο «Μαραθώνιος Ανάγνωσης» πραγματοποιείται τον Μάρτιο, μήνα που στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καθιερωθεί ως Εθνικός Μήνας Ανάγνωσης (National Reading Month) και Μήνας Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Hellenic Heritage Month), με στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να διαβάζουν περισσότερο στα ελληνικά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η βραβευμένη συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων Λιάνα Δενεζάκη ταξίδεψε από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και υλοποίησε βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για τους μαθητές του σχολείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία δημιουργίας μιας ιστορίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Απογευματινού Σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Διδασκάλων (PTA), με σημαντική συμβολή της προέδρου Γεωργίας Γιαννουκάκη-Μαμμή και της συμπροέδρου Κυριακής (Keri) Γκαλίτση, οι οποίες κατάγονται από τη Μεσσηνία. Την εποπτεία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη δράση φιλαναγνωσίας είχε η Κατερίνα Ρέντη.

Η Κυριακή Γκαλίτση, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ζει στην Αστόρια με τον σύζυγό της, John Mattiace, δικηγόρο, και τα τρία παιδιά τους. Η οικογενειακή της καταγωγή συνδέεται με τη Μεσσηνία, καθώς η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της, Κυριακή Καριστιάνη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα πριν μετακομίσει στην Αθήνα μετά τον γάμο της. Από την πλευρά της, η Γεωργία Γιαννουκάκη-Μαμμή, κι εκείνη δασκάλα, έχει καταγωγή από την Κορώνη από τη μητέρα της και από τη Φοινικούντα από τον πατέρα της. Κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται την Καλαμάτα για περίπου έναν μήνα μαζί με τον σύζυγό της, δρ. Αντώνιο Μαμμή, νευροχειρουργό στο NYU και πρώην πρόεδρο της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας, και τα τέσσερα παιδιά τους.

Οπως ανέφεραν μιλώντας στην «Ε», το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ μέλη, οι περισσότεροι απόφοιτοι του ίδιου σχολείου, που πλέον συνεχίζουν την παράδοση στέλνοντας εκεί τα δικά τους παιδιά. Η ταμίας του Συλλόγου, Σωτηρία Ρέγκλα-Ζαζάνη, καταγόμενη από το Μάντζαρι Μεσσηνίας, υπογραμμίζει τη σημασία να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα. «Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να επισκεπτόμαστε την Ελλάδα κάθε χρόνο για να δούμε τη γιαγιά και τον παππού Ζαζάνη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα τρία μας παιδιά -η Φωτεινή, η Αθηνά και ο Ευστάθιος- παρότι μεγαλώνουν στην Αμερική, έχουν μέσω του Απογευματινού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια την ευκαιρία να διατηρούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά μας. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε στην Καλαμάτα και ανυπομονούμε να ζήσουμε, έστω για λίγες εβδομάδες, την Ελλάδα. Ιδιαίτερα την Καλαμάτα, που προσφέρει πολλές δραστηριότητες για οικογένειες», σημειώνει.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, μαθητές όλων των τάξεων συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία των δικών τους ιστοριών. Με αφετηρία το βιβλίο της Λιάνας Δενεζάκη «Ποιος θα γίνει αρχηγός;», τα μικρότερα παιδιά δημιούργησαν ένα εναλλακτικό τέλος της ιστορίας, δραματοποίησαν σκηνές και εικονογράφησαν τις ιδέες τους. Οι μεγαλύτεροι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, αξιοποιώντας τις παραμυθοκάρτες «Ιστορίες από το Διάστημα», δημιουργώντας πρωτότυπες αφηγήσεις και αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η ανοιχτή εκδήλωση «Η λέξη που αγαπώ», η οποία απευθυνόταν σε ολόκληρη την ελληνοαμερικανική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Η δράση εντάσσεται σε πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου για τα σχολεία της ομογένειας, με στόχο τη σύνδεση Ελλήνων δημιουργών με ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Μικροί και μεγάλοι δημιούργησαν ένα συλλογικό παραμύθι στα ελληνικά, ενώ κάθε παιδί κατέγραψε τη δική του «λέξη που αγαπά», συμμετέχοντας σε μια κοινή εικαστική σύνθεση που ανέδειξε τη δημιουργική δυναμική της ελληνικής γλώσσας. Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παράδοση εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική βιβλιοθήκη, ενώ τα έργα των μαθητών βρίσκονται ήδη σε στάδιο επεξεργασίας, με προοπτική να εκδοθούν.

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Διδασκάλων επισημαίνουν ότι η στήριξη του σχολείου αποτελεί βασική τους προτεραιότητα. Οπως αναφέρουν, την προηγούμενη χρονιά ο Σύλλογος κάλυψε το κόστος σειράς εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων: «Προσκαλέσαμε καραγκιοζοπαίχτη, ο οποίος παρουσίασε δύο παραστάσεις για τα παιδιά μας. Παράλληλα, χρηματοδοτήσαμε παιδική θεατρική παράσταση στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία παρουσιάστηκε δύο φορές για τους μαθητές μας και φιλοξενήθηκε επίσης από άλλα ελληνικά σχολεία της Νέας Υόρκης». Σε μια περιοχή όπου τα ελληνόγλωσσα προγράμματα για παιδιά είναι περιορισμένα, η δημιουργία τέτοιων ευκαιριών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο ετήσιος χορός, που θα γίνει τον Απρίλιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του Συλλόγου για τη συγκέντρωση πόρων και τη στήριξη του Απογευματινού Σχολείου και των δραστηριοτήτων του.

K.Δρ.