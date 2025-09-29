Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο – Ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη (βίντεο)

Δυο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο, ξυλοκόπησαν άγρια τον 58χρονο ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν μεγάλη ποσότητα χρυσών κοσμημάτων, αξίας 500.000 ευρώ.

Το θύμα, που βρέθηκε αιμόφυρτο από διερχόμενους τουρίστες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικού πρόκειται να πάρουν κατάθεση από το θύμα όταν αυτό είναι εφικτό, ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για τους δράστες και τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Εξετάζεται οπτικό υλικό από τις κάμερες επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στο σημείο της ληστείας.

Πηγή: ertnews.gr