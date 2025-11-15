Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες.

Όπως επισημαίνει, ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής, αλλά και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών, καθιστώντας αναγκαίες τις συντονισμένες πολιτικές δημόσιας υγείας.

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του διαβήτη απαιτεί ολιστική προσέγγιση, με έμφαση στην ενημέρωση, την υγιεινή καθημερινότητα και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, δράσεις ενημέρωσης και συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, ενισχύοντας τις τοπικές δομές υγείας.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεργάζεται με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, την 6η ΥΠΕ, τους ιατρικούς συλλόγους και φορείς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος «ομπρέλα πρόληψης».

Όπως αναφέρεται, η προσπάθεια θα συνεχιστεί με συνέπεια, με στόχο μια κοινωνία ενημερωμένη και προστατευμένη, όπου η πρόληψη και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων όπως ο διαβήτης.