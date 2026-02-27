Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Με πτήση από Ζυρίχη άνοιξε η τουριστική σεζόν (βίντεο)

Ήταν η πρώτη διεθνής πτήση του 2026 στον Αερολιμένα Καλαμάτας, ενώ την Κυριακή η Αegean ξεκινάει την αεροπορική σύνδεση της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με το Μόναχο.
Τους 100 περίπου επιβάτες της πρώτης πτήσης από Ζυρίχη υποδέχτηκε κλιμάκιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο.
Θ.Λ.