Διπλό φονικό Φοινικούντας: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία (βίντεο)

Ελεύθεροι δίχως κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν η σύντροφος του 32χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο παιδικός του φίλος, μετά από πολύωρες καταθέσεις που έδωσαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας ύστερα από τις ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν.

Τόσο η νεαρή γυναίκα όσο και ο 30χρονος φίλος του προφυλακισμένου ανιψιού κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία και απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για σχεδόν επτά ώρες, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η δικογραφία, οι δυο τους επέβαιναν σε προπορευόμενο αυτοκίνητο, το απόγευμα της επόμενης ημέρας από τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας ουσιαστικά τον 32χρονο ανιψιό που μετέφερε από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας τον 22χρονο φερόμενο ως φυσικό αυτουργό.

ΖΗΤΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΚΗ

Η νεαρή γυναίκα στην απολογία της αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ή ανάμειξη με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και δήλωσε πως είναι αθώα.

Ο συνήγορος της Γιάννης Βέρρας υποστήριξε πως έχουν ζητήσει να διαχωριστεί η υπόθεση της και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, προσθέτοντας πως “τελείωσε ένας εφιάλτης για την ίδια και θα συνεχίσει κανονικά τη ζωή της”.

Ο 30χρονος παιδικός φίλος του 32χρονου ανιψιού είχε κληθεί ενώπιον της ανακρίτριας και ως μάρτυρας, λέγοντας τα ίδια που είπε και χθες ως κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία, πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση και πως είναι αθώος.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Μαρία Πλευριά τόνισε πως στην δικογραφία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να εμπλέκει τον πελάτη της, ούτε υπάρχει σε κάποια καταγεγραμμένη συνομιλία με τους πέντε προφυλακισμένους και υποστήριξε την πίστη της πως θα κριθεί αθώος.

Κι αυτή από τη μεριά της τόνισε πως θα ζητήσουν να δικαστεί ο 30χρονος από το αρμόδιο Πλημμελειοδικείο, διαχωρίζοντας την υπόθεση από τους πέντε προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας πάντως στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου παραμένει ανοικτή, με την ανακριτική διαδικασία να συνεχίζεται και την δικογραφία να παραμένει υπό αξιολόγηση.

Κ.Ηλ.