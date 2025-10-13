Συμμετοχή των υγειονομικών στην αυριανή πανελλαδική απεργία – Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 11.00 πμ καλεί η ΠΟΕΔΗΝ για αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ, με αιχμή την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων (διαβάστε το πλήρες κείμενό της) για τον κλάδο των υγειονομικών η ΠΟΕΔΗΝ: «Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας».

Επίσης εκτός από μισθολογικά αιτήματα η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Πηγή: ertnews.gr