Πρόταση 2 εκ. ευρώ για αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας - Συζήτηση τη Δευτέρα στη Δημοτική Επιτροπή

Τα 2 εκ. ευρώ φθάνει ο προϋπολογισμός του σημαντικού έργου βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, για να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό η ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτα, σε περίπτωση που ανέβει στη Superleague.

Η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας μεθαύριο Δευτέρα στις 10 το πρωί, αναμένεται να εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό αποκλειστικά οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση - αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Σταδίου.

Οπως επισημαίνεται στην εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου, η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει δύο υποέργα:

1) Τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, προϋπολογισμού 1.550.000 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και την μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατασκευές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές.

2) Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 446.400 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περιβάλλοντος χώρου – περιφράξεις – καλύψεις.