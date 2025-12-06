Δυναμική συγκέντρωση αγροτών στη Μεσσήνη (βίντεο)

Παρά τη βροχή, αρκετοί αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, συμμετείχαν χθες το πρωί στο συλλαλητήριο, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης, διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά τους για αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και να καταφέρουν να παραμείνουν στα κτήματά τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Επισήμαναν ότι βρίσκονται σε συνεννόηση με τα μεγάλα μπλόκα της χώρας, κάλεσαν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα και σημείωσαν πως στόχος είναι να οργανωθεί ένα δυναμικό παμμεσσηνιακό μπλόκο σε κρίσιμο σημείο του νομού.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του, ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης Κώστας Δουρούμης τόνισε με δυναμικό ύφος “μέχρι εδώ είναι το ξεκίνημα, από δω και πέρα θα δώσουμε τη μάχη. Πριν από 2 χρόνια στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, ήταν η εξέγερση, τώρα είναι η επανάσταση. Αυτοί δεν θα μας ξεριζώσουν, γιατί είμαστε παιδιά από τα κόκαλα βγαλμένο. Εδώ θα δώσουμε τη μάχη, κανένας πίσω”.

Ανέφερε ότι “πέσανε τα κοράκια, 4 ευρώ το λάδι, πουλάνε 15. Πέσανε οι τυροκόμοι, το γάλα σε εξευτελιστική τιμή. Δουλεύουν και δεν μπορούν να πάρουν ένα κιλό τυρί, τα παιδιά μας δεν μπορούν να παντρευτούν” και σημείωσε: “Ως εδώ και μη παρέκει. Να σηκωθούν από τις καρέκλες και τους καναπέδες οι συνάδελφοι αγρότες. Τη Δευτέρα θα δώσουμε τη μάχη, όλοι εδώ. Και όποιος βρεθεί μπροστά μας να το σκεφθεί καλά. Δεν κάνουμε πίσω ή ταν ή επί τας”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος κάλεσε “να βγουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρακτέρ στα κεφαλοχώρια του νομού και να συντονιστούμε”. Εστειλε μήνυμα “στην κυβέρνηση να μην προκαλεί και να μην κάνει το ίδιο που έκανε με τους χαροκαμένους γονείς των Τεμπών” και “στην Αστυνομία του Χρυσοχοΐδη και του δικού μας Λαμπρόπουλου να μην σηκώσουν χέρι σε αγρότη, γιατί δεν ξέρουμε και μεις τι θα γίνει”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης ξεκαθάρισε ότι “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας” και παρατήρησε: “Τα κλεμμένα είναι η αφορμή, οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Κάποτε παλεύαμε για καλύτερη ζωή, σήμερα παλεύουμε για επιβίωση, για να ζήσουμε”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας στάθηκε στη συνάντηση των προέδρων των Αγροτικών Συλλόγων και στη συνεννόηση για κοινό αγώνα, προτρέποντας τους συναδέλφους του αγρότες να παλέψουν για λύση στα προβλήματά τους. Επισήμανε ότι “αν δεν παλέψουμε, τα παιδιά μας θα τρώνε σκουλήκια μαυροκέφαλα κι εκτυπωμένο κρέας”.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας Σπύρος Νικολόπουλος κάλεσε σε “κοινό μπλόκο που θα ταρακουνήσει την Πελοπόννησο, με τη Μεσσηνία μπροστά και να δείξει πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει ο νομός στον πρωτογενή τομέα”.

Δηλώσεις για να συνεχιστεί και να ενταθεί ο αγώνας, έκαναν οι αντιπρόεδροι του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης Χρήστος Θεοδωρακόπουλος και Δημήτρης Διονυσόπουλος, η αναπληρώτρια γραμματέας Σταυρούλα Γκάργκουλα και τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης Μπίρης και Αριστοτέλης Τσοπανάκης και ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Οιχαλίας Παναγιώτης Θλιμμένος.

Μεταξύ άλλων, παρατήρησαν ότι “η οργή ξεχειλίζει. Η μόνη μας σωτηρία τα τρακτέρ για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Κρίνεται η επιβίωσή μας, άμεσες λύσεις εδώ και τώρα. Τα κύρια αιτήματα είναι: πίσω τα κλεμμένα, μείωση του κόστους παραγωγής και τιμές στα προϊόντα Εχουν κατακλέψει τις επιδοτήσεις, οι τιμές των προϊόντων μειώνονται, τα κοπάδια μας ξεκληρίζονται, δεν νοιάζεται κανένας για τίποτα. Χωρίς πρωτογενή τομέα χώρα δεν υπάρχει. Να φοβάσαι την οργή αυτού που δεν έχει τίποτα να χάσει. Φθάσαμε στο τέρμα, στον πάτο και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. ‘Η θα έρθουν κοντά μας και άλλοι κλάδοι ή θα χαθούμε όλοι μαζί”.