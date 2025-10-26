Βεβήλωσαν με σβάστικες το μνημείο του Άρη Βελουχιώτη στην Πετρούπολη

Η προτομή του Άρη Βελουχιώτη, η οποία αποκαλύφθηκε πριν από μερικές μέρες στην πλατεία της Πετρούπολης βεβηλώθηκε με ναζιστικά σύμβολα, όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ.

«Σαν τα ποντίκια βγήκαν μέσα στη νύχτα από τα λαγούμια τους τα φασιστικά σκουλήκια για να βεβηλώσουν το μνημείο του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη, στην Πετρούπολη», σημειώνει χαρακτηριστικά η Οργάνωση του Κόμματος, προσθέτοντας πως «λίγες μόλις μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου, έβγαλαν όλο τον βόθρο που έχουν μέσα τους με αγκυλωτούς σταυρούς και ναζιστικά σύμβολά».

«Ό,τι και να κάνουν το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απαλλαγή του λαού από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτό είναι που τους ενοχλεί και τους πονάει», καταλήγει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Τη βεβήλωση καταδικάζει με ανακοίνωσή του και το Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ στην Πετρούπολη, τονίζοντας πως «το μόνο που πετυχαίνουν, είναι να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο την επιμονή μας, ώστε να καθαρίσει η κοινωνία από κάθε φασιστοειδές σκουπίδι».

Πιο αναλυτικά, η ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ Πετρούπολης, καταγγέλλει τη βεβήλωση του μνημείου του Άρη Βελουχιώτη, που στήθηκε πριν από λίγες μέρες από το ΚΚΕ και την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην πλατεία «Άρη Βελουχιώτη» (Βαλτετσίου και Έλλης), τιμώντας τη μνήμη του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ και είναι αφιερωμένο σε όλους τους μαχητές που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στους φασίστες κατακτητές και στον Ελληνικό Λαό που στήριξε τη μεγαλειώδη Εθνική Αντίσταση.

«Τα φασιστοειδή, που τόλμησαν, δρώντας θρασύδειλα μέσα στο σκοτάδι, να λερώσουν το μνημείο του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη, δεν μπορούν να ησυχάσουν γιατί το όνομά του, η δράση του και τα κατορθώματά του έγιναν θρύλος, άγγιξαν τα όρια του μύθου και αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον!

Δεν μπορούν να ησυχάσουν στην ιδέα ότι, το ΚΚΕ εδώ και παραπάνω από 100 χρόνια εξακολουθεί να οργανώνει την πάλη του λαού ενάντια στο κεφάλαιο, την πάλη κατά των αφεντικών τους, κατά των καπιταλιστών, στο δρόμο για τη Λαϊκή Εξουσία.

Τους λέμε κατάμουτρα: Θρασίμια, ποτέ η ιστορία για σας δεν έγραψε λόγια αντριοσύνης. Σας κατέταξε στις κατάμαυρες σελίδες της ως ντροπή, γιατί είστε το όνειδος αυτού του τόπου και η πέμπτη φάλαγγα κάθε ντόπιου ή ξένου δυνάστη αυτού του λαού! Τους το κάνουμε ακόμα μια φορά καθαρό: Δεν μας αγγίζουν οι βρωμιές τους, γιατί ο λαός ξέρει καλά ότι οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα του κεφαλαίου και του συστήματος. Βγαίνουν μόνο τη νύχτα, γιατί στο φως της μέρας ξέρουν ότι θα πάρουν αγωνιστική απάντηση, όχι μόνο από τους κομμουνιστές, αλλά και από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης μας.

Το μόνο που πετυχαίνουν, είναι να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο την επιμονή μας, ώστε να καθαρίσει η κοινωνία από κάθε φασιστοειδές σκουπίδι.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης μας, με τη δράση τους μέσα από το λαϊκό κίνημα, στους αγώνες που αναπτύσσονται καθημερινά, να δώσουν απάντηση στους νοσταλγούς του φασισμού, να μη βρίσκουν τόπο να σταθούν. Μόνο το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα μπορεί να τσακίσει το φασισμό μαζί με το σύστημα που τον γεννά».

