ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος και ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος (βίντεο)

Σε εννέα ανέρχονται οι προφυλακίσεις για την υπόθεση, απολογείται η φερόμενη ως ηγετική ομάδα του κυκλώματος που που καταχράστηκε τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 38χρονος «υπαρχηγός» και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, που αρνείται τις κατηγορίες. Κατά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Με τις απολογίες του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης και της συζύγου του κλείνει ο τρίτος κύκλος.

Ο πατέρας του 38χρονου, θα απολογηθεί τη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέπει η υγεία του, καθώς δήλωσε αδιαθεσία και απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία συνολικά 37 συλληφθέντων εκ των οποίων οκτώ έχουν προφυλακιστεί.

Τα παράνομα έσοδα ξεπερνούσαν το 1,5 εκατ. ευρώ

Αίσθηση προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση της οργάνωσης: κατηγορούμενοι που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, δήλωναν ψευδή στοιχεία, λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις και στη συνέχεια νομιμοποιούσαν τα έσοδα μέσα από την εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί.

Οι τελευταίοι που προφυλακίστηκαν είναι δυο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων ανύπαρκτων στο Κτηματολόγιο

Ο ένας αδερφός δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, αλλά με βάση το Κτηματολόγιο δεν έχει ούτε ένα.

Για το 2023 έλαβε 19.641 ευρώ, για το 2024 112.054 εκ των οποίων τα 102.564 λόγω φυσικών καταστροφών για 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο πλησίον της λίμνης Κάρλα. Τον Ιούλιο δεν παραβρέθηκε σε επιτόπιο έλεγχο και μηδενίστηκαν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Ό ίδιος φέρεται μάλιστα να διακινούσε το κεφάλαιο μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμιγνύοντάς το και με άλλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης, με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε αυτό και να αποκρύψει την αληθή προέλευσή του.

Ο έτερος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε Ιωάννινα, Πιερία, Μαγνησία Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Χαλκιδική, Κιλκίς, Φθιώτιδα δεν κατεχει όμως ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από το 2021-2025 φέρεται να δουλευε ως σερβιτόρος σε διάφορες επιχειρήσεις στα Γιαννιτσά, στη Χαλκιδική και στον Πειραιά. Παράλληλα φέρεται να δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς οτι μίσθωνε αγροτεμάχια και είχε αγροτική δραστηριότητα λαμβάνοντας παρανόμως τις επιχοροηγήσεις. Τα χρήματα φαίνεται πώς πήγαιναν όλα στον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διέταξε τις πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Μία 53χρονη που δηλώνει έμπορος και κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κουμπάρος του φερόμενου ως αρχηγού με τον οποίο φαίνεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές.

