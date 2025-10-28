Με τη μαθητική παρέλαση κορυφώνεται ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου στην Αθήνα

Με κάθε λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του '40, η Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ».

Η πόλη είναι σημαιοστολισμένη, ενώ η μέρα ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθησε στις 8 το πρωί η επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και ο εορτασμός θα κορυφωθεί στις 11 με τη μεγάλη παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ μπροστά από το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη και ενώπιον της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Στις 17:31 θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ