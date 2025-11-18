Πολλοί θάνατοι από τροχαία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Σε ποια θέση βρίσκεται στην Ευρώπη

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης κατατάσσεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τις περιφέρειες NUTS 2 (δείκτης: νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων). Η Πελοπόννησος εμφανίζει δείκτη 90 νεκρούς ανά εκατ. κατοίκων και βρίσκεται στην 255η θέση ανάμεσα σε 282 ευρωπαϊκές περιφέρειες με διαθέσιμα στοιχεία.

Σε εθνικό επίπεδο, η Πελοπόννησος καταλαμβάνει την 11η θέση μεταξύ των 13 ελληνικών περιφερειών, με καλύτερες επιδόσεις να εμφανίζουν, μεταξύ άλλων, η δυτική Μακεδονία, η Αττική και η κεντρική Μακεδονία. Μόνο το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά καταγράφουν υψηλότερη θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα.

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες όσο και στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που αναδεικνύει –για την Πελοπόννησο αλλά και συνολικά για την Ελλάδα– την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές οδικής ασφάλειας, υποδομές, αστυνόμευση και αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς.

Ελληνικές περιφέρειες – Νεκροί από τροχαία ανά εκατ. κατοίκων, 2023

(Κατάταξη από την καλύτερη στην χειρότερη επίδοση)

Δυτική Μακεδονία 44, Αττική 51, Κεντρική Μακεδονία 51, Κρήτη 55, Βόρειο Αιγαίο 65, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 68, Δυτική Ελλάδα 69, Στερεά Ελλάδα 69, Θεσσαλία 72, Ήπειρος 84, Πελοπόννησος 90, Νότιο Αιγαίο 119, Ιόνια Νησιά 120.