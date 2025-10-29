Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για τις πυρκαγιές του 2025

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του 2025.

Η απαλλαγή ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ του 2025 (έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή), καθώς και για τα δύο επόμενα έτη (2026 και 2027).

Με τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας [ 62339/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/01.10.2025 (Β’ 5347), 62408/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5390) και 62434/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/ Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5391)], οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης απαλλαγής για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2025 μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

συμπληρωμένο το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ»

τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη δεν χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης, καθώς η απαλλαγή θα χορηγηθεί αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση κάθε έτους, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατά περίπτωση, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για κτήρια με το οικόπεδο που τους αναλογεί:

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία:

χαρακτηρίζουν το κτήριο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση

εκδίδονται έως και ένα (1) έτος μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής

Β. Για αγροτεμάχια (και τα κτίσματα επ’ αυτών):

Βεβαίωση καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται έως και έξι (6) μήνες μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής.

Και στις δύο περιπτώσεις (Α, Β), η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα που είχαν την κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο κατά τον χρόνο της καταστροφής.

