Μικρή αύξηση το 2025 στην ελληνική οινοπαραγωγή

Ελαφρώς αυξημένη, κατά 6,01%, εμφανίζεται η εφετινή ελληνική οινοπαραγωγή σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το Τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο αναφοράς 1 Αυγούστου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, η παραγωγή υπολογίζεται σε 1.516.639 εκατόλιτρα, έναντι 1.430.666 εκατόλιτρων το 2024.

Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ, αποτελούν πρώτη εκτίμηση που βασίζεται στις προβλέψεις των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και θεωρείται επισφαλής, καθώς ο τρύγος συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ο τελικός όγκος παραγωγής, που θα υπολογιστεί βάσει των Δηλώσεων Παραγωγής, αναμένεται να διαφοροποιηθεί -- συνήθως προς τα κάτω, όπως δείχνει η εμπειρία προηγούμενων ετών.

Η οινοπαραγωγή 2023-2024 είχε καταγράψει ιστορική πτώση κατά 35,27% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι επόμενες χρονιές (2024/2025 και 2025/2026) παρουσιάζουν μόνο οριακή άνοδο.

'Ανοδος στους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αξιοσημείωτη μεταβολή παρουσιάζουν οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη (ΓΕ), καθώς η παραγωγή τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,66%. Οι συγκεκριμένοι οίνοι αποτελούν το 51,45% του συνόλου των παραγόμενων, ενώ οι οίνοι με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αντιπροσωπεύουν το 35,29%.

Η διαχρονική εικόνα της ελληνικής οινοπαραγωγής, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία από το 1990 έως σήμερα, δείχνει συνεχή μείωση της συνολικής παραγωγής. Το φαινόμενο αυτό δεν αποδίδεται αποκλειστικά στην κλιματική κρίση, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ, οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις είναι πολύ περισσότερες από όσες εμφανίζονται επισήμως, καθώς αρκετοί αμπελουργοί έχουν ήδη μεταβεί σε άλλες καλλιέργειες χωρίς να δηλώσουν τις μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Τέλος, ο χαμηλός όγκος εγχώριας παραγωγής έχει οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών οίνων, κυρίως από την Ιταλία, σε χαμηλές τιμές, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού οινοπαραγωγικού τομέα.

