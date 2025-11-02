Αλλαγές στο πλάνο για τα ΕΛΤΑ: Σταδιακά το κλείσιμο καταστημάτων (Βίντεο)

Σε αναστολή λειτουργίας μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών προχωρά η διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Για τρεις μήνες αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στην περιφέρεια.

Πιο συγκεκριμένα, σταδιακά με το βλέμμα στην εξυγίανση των ΕΛΤΑ, αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, προχωράει σχεδιασμός προκειμένου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να καταστούν βιώσιμα.

Σε πρώτη φάση, η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από τη Δευτέρα μόνο για τα καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ θα εξεταστεί και η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον είναι εφικτό και υπάρξει ενδιαφέρον.

