Κυριακή “Μετά την Χριστού Γέννησιν” στην Ιστορική Ιερά Μονή Βελανιδιάς

Στην Ιστορική Ιερά Μονή Βελανιδιάς, στο μοναστήρι του Παπαφλέσσα, μετέβη το πρωί της Κυριακής “Μετά την Χριστού Γέννησιν” ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μονής και Αρχιερατικό Επίτροπο Καλαμάτας Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρο Νταμάτη και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής, τονίζοντας το κίνητρο που ώθησε τον Ηρώδη στη σφαγή των νηπίων, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος που είχε για τον Χριστό. Αναφέρθηκε στους σύγχρονους Ηρώδες και κάθε εποχής, οι οποίοι φοβούνται τον Χριστό και προσπαθούν να φιμώσουν τον Λόγο Του, χτυπώντας της Εκκλησία, νομίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα αποδομήσουν και τον Ιδρυτή Της, δηλαδή τον Χριστό. Τέλος ευχήθηκε σε όλους τους παρισταμένους να έχουν υγεία και μακροημέρευση και να υποδεχθούμε όλοι με γαλήνη και ειρήνη το νέο έτος.