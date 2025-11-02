Βορίζια Κρήτης: Μία σύλληψη για το μακελειό - Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης (βίντεο)

Εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού που σημειώθηκε στην Κρήτη, στο χωριό Βορίζια, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι προσήχθησαν δύο άτομα για την υπόθεση της αιματηρής βεντέτας που συγκλονίζει το πανελλήνιο, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον έναν, με την ταυτότητά του να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 57χρονη γυναίκα που δέχθηκε σφαίρες κατά το αιματηρό επεισόδιο δεν πέθανε από ανακοπή, όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά, αλλά από τραύματα που προκλήθηκαν από σφαίρες. Υπενθυμίζεται ότι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα, παρόλο που είχε τραυματιστεί από δύο σφαίρες, έχασε τη ζωή της από καρδιακό επεισόδιο. Όμως, νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι η αιτία θανάτου ήταν τελικά οι σφαίρες και συγκεκριμένα ένα τραύμα στο στήθος (πύλη εισόδου ώμος, πύλη εξόδου στομάχι).

Το θανατηφόρο χτύπημα που δέχθηκε ο 39χρονος

Ο Φανούρης Καργάκης, ένα από τα δύο θύματα, σύμφωνα με πληροφορίες έφερε τρία τραύματα από σφαίρα στον αριστερό ώμο, στη μασχάλη -όπου φέρεται να δέχθηκε τη θανατηφόρα βολή- και στον γοφό.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν -επιβεβαιώνοντας το iefimerida.gr, πως οι Αρχές τονίζουν ότι ο 39χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πρώτος πυρ.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο ένας (Φραγκιαδάκης) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, η αδελφή της 57χρονης νεκρής γυναίκας τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ένα ακόμη άτομο φέρει τραύμα στον μηρό, στα μαλακά μόρια. Όλοι νοσηλεύονται.

«Μας κατηγορούν άδικα για τη βόμβα, ελάτε να δείτε τα σπίτια μας που τα πυροβόλησαν», φέρονται να είπαν μέλη της οικογένειας Καργάκη στους αστυνομικούς.

Ένας από τους αστυνομικούς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι σφαίρες περνούσαν δίπλα μας». Όταν οι Αρχές επέστρεψαν στο σημείο, οι νεκροί είχαν ήδη μεταφερθεί από συγγενείς τους.

Δημογλίδου: Μία σύλληψη, συνεχίζονται οι έρευνες

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δεκα κατ' οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ χτενίζουν τα βουνά της περιοχής.

To χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Όπως έχει γίνει γνωστό, θύματα της τραγωδίας στα Βορίζια είναι ο 39χρονος πατέρας έξι παιδιών Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη γυναίκα. Τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε σημειωθεί νέο περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες, το οποίο ξεκίνησε από κοινωνική εκδήλωση και κατέληξε σε τροχαίο. Η ένταση αναζωπυρώθηκε πρόσφατα, όταν τοποθετήθηκε δυναμίτιδα σε υπό ανέγερση σπίτι μιας εκ των δύο οικογενειών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η αντιπαράθεση φέρεται να σχετίζεται με το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για την ανέγερσή του δίπλα στην ιδιοκτησία της άλλης πλευράς. Παράλληλα, πρόσφατες συλλήψεις για ζωοκλοπή μέλους της μίας οικογένειας επιδείνωσαν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής αυτοψίας για τις ζημιές στο ακίνητο, τα μέλη των δύο οικογενειών συναντήθηκαν τυχαία σε δρόμο του χωριού και αντάλλαξαν πυροβολισμούς. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός επί τόπου, ενώ δύο άτομα της άλλης πλευράς τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Το χωριό σε «κατάσταση πολιορκίας»

Ο φόβος για αντίποινα παραμένει έντονος, με το χωριό να έχει αποκλειστεί πλήρως. Έλεγχοι πραγματοποιούνται διαρκώς στις εισόδους και εξόδους, ενώ στο Ηράκλειο μετέβησαν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος και ο επικεφαλής του FBI στην Ελλάδα, Φώτης Ντουίτσης, για τον συντονισμό των ερευνών.

Μάλιστα χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον κ. Μάλλιο και με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών, στελεχών των ΕΚΑΜ και τοπικών αρχών, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί ενόψει της σημερινής κηδείας του 39χρονου, με τις Αρχές να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, φοβούμενες νέα επεισόδια και πιθανές ενέργειες αντεκδίκησης.