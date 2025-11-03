Άφαντα τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια (βίντεο)

Ούτε ίχνος δεν έχουν εντοπίσει έως τώρα οι αστυνομικοί από τα τρία αδέρφια εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ενώ άφαντα παραμένουν και τα όπλα από τα οποία έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες στην αιματηρή συμπλοκή.

Νωρίτερα, με θρήνους και μοιρολόγια έγινε η κηδεία του 39χρονου, πατέρα πέντε παιδιών, υπό τη επιτήρηση πάνοπλων αστυνομικών, που δεν χρειάστηκε, ωστόσο, να επέμβουν καθώς τα μέλη της άλλης οικογένειας είχαν φύγει από το χωριό.

Ένα μαυροντυμένο ποτάμι ανάμεσα στα σπίτια του χωριού, που σημαδεύτηκε από το μακελειό, συνόδευσε τον 39χρονο στην τελευταία του κατοικία.

Τα Βορίζια ήταν φρούριο υπό το φόβο των επεισοδίων. Αστυνομικοί των ΕΚΑΜ ήταν παντού, με διακριτική ωστόσο παρουσία και έλεγχαν όσους έμπαιναν και έβγαιναν από το χωριό. Οι συγγενείς της αντίπαλης οικογένειας είχαν πάντως φύγει ώστε να μη δυναμιτισθεί και άλλο το κλίμα.

Τρία άτομα που κατά την αστυνομία συμμετείχαν στη συμπλοκή, αναζητούνται σε φαράγγια και διπλανά χωριά. Έχουν και οι τρεις ταυτοποιηθεί. Όλοι τους αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Και οι 5 κατηγορούμενοι έως τώρα είναι από την ίδια οικογένεια.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν. Έρευνες έγιναν και σήμερα σε συγγενικά τους σπίτια στο Ρέθυμνο.

Στο αιματοκύλισμα φέρεται να εμπλέκονται και μέλη μίας τρίτης οικογένειας, που είχε συγγενική σχέση με την οικογένεια των κατηγορούμενων. Στο σπίτι ενός μέλους της βρέθηκε και μία από τις καραμπίνες που κατασχέθηκαν.

Τη βεντέτα ξύπνησε η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε νεόδμητο σπίτι ενός εκ των συγγενών των κατηγορουμένων, το βράδυ της Παρασκευής. Σπίτι χτισμένο ανάμεσα σε εκείνα της αντίπαλης οικογένειας. Η έρευνα δεν έχει οδηγήσει ακόμα στην ταυτότητα του δράστη. Ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν στο χωριό όταν έγινε η βομβιστική επίθεση.

