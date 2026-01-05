Ο Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Καλαμάτας (φωτογραφίες)

Με την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε και φέτος ο Αγιασμός των υδάτων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, το απόγευμα της παραμονής των Θεοφανίων.

Νωρίτερα προηγήθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος βρίσκεται πλησίον του Κολυμβητηρίου. Της Ακολουθίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς πλαισιωμένος από τον εφημέριο του ναού Πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Σιψά.

Στη συνέχεια λιτανευτική πομπή με επικεφαλής την εικόνα της Βαπτίσεως του Χριστού, έφθασε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, από τον π. Φίλιππο, με την συμμετοχή πολλών παιδιών από τις ομάδες που αθλούνται στο κολυμβητήριο.

Τον Σταυρό ανέσυρε ο μαθητής της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και κολυμβητής του “ΑΡΓΗ” Καλαμάτας Παναγιώτης Καρούτας ο οποίος έλαβε ένα σταυρό ως ευλογία, ενώ από ένα σταυρουδάκι έλαβαν κι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

Ο π. Φίλιππος ευχήθηκε στα παιδιά που βούτηξαν για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό να έχουν υγεία, πρόοδο και κάθε καλό στη ζωή τους, ενώ ευχαρίστησε και τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και όσους συνέβαλαν και κατά την φετινή χρονιά ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και να έχουν την δυνατότητα και οι μικροί κολυμβητές να συμμετέχουν με ασφάλεια.

Στην τελετή παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.