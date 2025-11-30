Καλαμάτα: Η βροχή δεν πτόησε τον κόσμο - Λαμπερή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία (βίντεο+φωτο)

Υπό βροχή πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η φετινή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, γεγονός που δεν στάθηκε ικανό να αποθαρρύνει το πλήθος που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης.

Η βραδιά ξεκίνησε με δράσεις, χαμόγελα και ένα πρόγραμμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Από νωρίς ο Αϊ-Βασίλης υποδεχόταν τα παιδιά, ενώ face painting και bubble show δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα που ζέστανε το κλίμα.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με μουσικές εμφανίσεις από τον «Εισαγγελέα» και το νεανικό χορωδιακό σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, προετοιμάζοντας ιδανικά το κοινό για τη μεγάλη στιγμή.

Ακολούθως στη σκηνή ανέβηκε ο Άι Βασίλης που πέταξε γλυκά στους χιλιάδες συγκεντρωμένους, καλώντας τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο της Φάρις Σωτήρη Κριτσωτάκη και τον Γιώργο Τσαλίκη.

Ο κ. Κριτσωτάκης ευχήθηκε πέρα από το δέντρο να ανάψει η αγάπη και η καλοσύνη στις καρδιές, ενώ ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για τις μέρες των γιορτών για μικρούς και μεγάλους. Ο ίδιος ευχήθηκε υγεία, αισιοδοξία, όμορφες στιγμές και πρόοδο στα παιδιά, τονίζοντας πως εκείνα κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

Με τη φωταγώγηση του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου δέντρου, η πλατεία «πλημμύρισε» φως και χειροκροτήματα, παίρνοντας την σκυτάλη ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής παρέσυρε τον κόσμο σε ένα ξέφρενο γιορτινό κλίμα, ερμηνεύοντας προσωπικές του επιτυχίες και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο ίδιος μάλιστα προέτρεψε τον κόσμο να μην πτοηθεί από τον καιρό και να παραμείνει στην πλατεία, στήνοντας μάλιστα αρκετοί τον χορό.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: