"Χαίρει κι ἡ φύσις ὅλη": Χριστουγεννιάτικη έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Καλαμάτας

"Χαίρει κι ἡ φύσις ὅλη" θα είναι ο τίτλος της Χριστουγεννιάτικης έκθεσης των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου της Φάρις για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ., στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή από εικαστικά έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, σχεδίου, αγιογραφίας, κατασκευές και εικαστικές εγκαταστάσεις, που δημιουργήθηκαν από τους σπουδαστές του Εικαστικού

Εργαστηρίου.

Η έκθεση εκτός από την εορταστική ατμόσφαιρα που προσφέρει, αποκαλύπτει ένα μικρό μέρος της εικαστικής δημιουργίας του πρώτου τριμήνου της φετινής εκπαιδευτικής χρονιάς.

Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος έως τις 12/1, Δευτέρα έως και Παρασκευή (6 μ.μ. – 8 μ.μ.), εκτός αργιών.