Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025 08:40

IRIS: Τι αλλάζει απο τον Δεκέμβριο στις πληρωμές (Βίντεο)

IRIS: Τι αλλάζει απο τον Δεκέμβριο στις πληρωμές (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σε ισχύ τίθεται από τον επόμενο μήνα η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως υπογραμμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ προχωρά στον πλήρη καθορισμό του πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στα σημεία πώλησης.

Δείτε το βίντεο του Open:

