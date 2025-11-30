IRIS: Τι αλλάζει απο τον Δεκέμβριο στις πληρωμές (Βίντεο)

Σε ισχύ τίθεται από τον επόμενο μήνα η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως υπογραμμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ προχωρά στον πλήρη καθορισμό του πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στα σημεία πώλησης.

