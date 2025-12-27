Ταϊβάν: Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σε περιοχή στα βορειοανατολικά της νήσου

Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Από τη δόνηση σείσθηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

