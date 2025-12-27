“Οχι” της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας στη λειτουργία του λιγνιτωρυχείου

Αν και η συμμετοχή κατοίκων και φορέων ήταν πολύ μικρή, από όλους εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση στη λειτουργία λιγνιτωρυχείου, ενώ ζητήθηκε άμεσα να συζητηθεί το θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς το περιθώριο γνωμοδότησης είναι μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Η πρόεδρος της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά δεσμεύτηκε πως μετά τις γιορτές θα τεθεί άμεσα θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο.

Από όσους τοποθετήθηκαν, τονίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας δίπλα από την πόλη και πως το 2015 που είχε ανακύψει και πάλι τέτοιο θέμα, υπήρχε κάθετη διαφωνία από τα συλλογικά όργανα.

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν, τονίστηκε πως ο δήμος θα πρέπει κάθε χρόνο να βγάζει ένα καλεντάρι εκδηλώσεων, ώστε οι σύλλογοι να ξέρουν από πριν τι εκδηλώσεις ακολουθούν αλλά και τι μπάτζετ αντιστοιχεί στον καθένα. Έτσι θα υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και δεν θα συμπίπτουν οι εκδηλώσεις. Επισημάνθηκε ότι ο φωτισμός στην πόλη δεν είναι επαρκής και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά και το γεγονός ότι το κάστρο πάλι είναι χωρίς φωτισμό. Ακόμη να κινηθούν οι διαδικασίες από τον δήμο ώστε η κεντρική παραλία της πόλης να διεκδικήσει Γαλάζια Σημαία, να μπουν καλαθάκια απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία και τα απορριμματοφόρα να κάνουν αποκομιδή στο κέντρο νωρίς το πρωί, πριν ανοίξουν τα μαγαζιά.

Ζητήθηκε να μπουν πίνακες ανακοινώσεων σε κεντρικά σημεία και συζητήθηκε το θέμα της θέσης της εμποροπανήγυρης, με τις περισσότερες απόψεις να συγκλίνουν ότι πρέπει να είναι σε χώρο που να συνδέεται με τον ιερό ναό που γιορτάζει. Ακόμη επισημάνθηκε ότι το ιστορικό πρώην κτήριο της ΕΤΕ κινδυνεύει με κατάρρευση και θα πρέπει να αποκατασταθεί. Συζητήθηκαν και επιμέρους ζητήματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το οικόπεδο ανατολικά του Δημαρχείου και τις διαβάσεις πεζών.

Κ.Μπ.