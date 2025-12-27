Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δράση για σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία

Στόχος είναι η συστηματική και οργανωμένη μεταφορά της πανεπιστημιακής επιστημονικής γνώσης στη δημόσια διοίκηση, την πραγματική οικονομία και την κοινωνία.

Η ίδρυση και λειτουργία του Τεχνοβλαστού εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και αποτυπώνει τη σύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης με πραγματικές ανάγκες δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης. Ο Τεχνοβλαστός αξιοποιεί την ισχυρή επιστημονική τεχνογνωσία της Σχολής Διοίκησης σε τομείς όπως η βιωσιμότητα, η εταιρική διακυβέρνηση, ο έλεγχος, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση και οι σύγχρονες τεχνολογίες διοίκησης. Στόχος του είναι η παροχή καινοτόμων συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, με ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, καθώς και η διοικητική υποστήριξη πολιτικών που αφορούν την κλιματική προσαρμογή, την πολιτική προστασία και τη δημόσια υγεία. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Τεχνοβλαστού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, σε εκδήλωση θεσμικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως πυλώνα καινοτομίας, ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, οι εκ των εταίρων του Τεχνοβλαστού οι Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Ηλίας Μακρής, καθηγητές της Σχολής Διοίκησης και οι Κωνσταντίνος Μπούας και Πέτρος Κατσίμαρδος ως εκπρόσωποι της εταιρείας BK Plus Europe που επίσης συμμετέχει ως εταίρος στον Τεχνοβλαστό.