Αττική Οδός: 56χρονος κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο!

Ειδικότερα, ο 56χρονος κινούνταν με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής, στο ύψος του Κορωπίου.
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί στις 20 Οκτωβρίου για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.
Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
