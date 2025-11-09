Αττική Οδός: 56χρονος κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο!

Συνελήφθη 56χρονος οδηγός το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής οδού για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ο 56χρονος κινούνταν με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής, στο ύψος του Κορωπίου.



Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί στις 20 Οκτωβρίου για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

