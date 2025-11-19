Στον ανακριτή 20 συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες – Προφυλακίστηκαν 5 κατηγορούμενοι (βίντεο)

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη, η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε τηλεφωνικά, περισσότερα από 1.000 άτομα, αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα καθώς οδηγούνται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, είκοσι από τους συλληφθέντες.

Ήδη πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.

Επί πέντε μήνες βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Θύματα του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων Κρίστι Κρανά, μίλησαν αποκλειστικά στο ΕΡΤnews περιγράφοντας τη μέθοδο των απατεώνων.

Πηγή: ertnews.gr