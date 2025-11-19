Στον ανακριτή 20 συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες – Προφυλακίστηκαν 5 κατηγορούμενοι (βίντεο)

Ήδη πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.
Επί πέντε μήνες βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Θύματα του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων Κρίστι Κρανά, μίλησαν αποκλειστικά στο ΕΡΤnews περιγράφοντας τη μέθοδο των απατεώνων.
