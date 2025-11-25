ΙΣΑ: Προχωρά σε δικαστικές και πειθαρχικές ενέργειες για τις παράνομες διαδικτυακές ιατρικές διαφημίσεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του σε φαινόμενα παράνομων και αντιδεοντολογικών διαδικτυακών ιατρικών διαφημίσεων που θίγουν την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος, ευτελίζουν την ιατρική πράξη και παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο όσον αφορά την ορθή ιατρική πρακτική.

Ο ΙΣΑ προτίθεται δε να παρέμβει με κάθε ενδεδειγμένη δικαστική και πειθαρχική ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενημερώθηκε για διαφημιστικά σποτ που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβάλλουν δίκτυα ιατρών που διατηρούν ιδιωτικές εταιρείες. Πρόκειται για διαδικτυακές διαφημίσεις, που όμως ευτελίζουν την ιατρική πράξη και κλινική εξέταση και αναφέρονται σε παράνομες ιατρικές πρακτικές. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, διαφημίζουν ότι οι ιατροί του δικτύου μπορούν και είναι πρόθυμοι να εκδίδουν ιατρικές βεβαιώσεις ασθένειας με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για χορήγηση άδειας από την εργασία, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί ο ασθενής.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει κατηγορηματικά ότι:

* Η έκδοση οποιασδήποτε ιατρικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού προϋποθέτει την κλινική εξέταση του ασθενούς.

* Η χορήγηση βεβαιώσεων χωρίς εξέταση αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

* Κάθε μορφή διαφήμισης που παραπλανάει το κοινό, υπόσχεται παράνομες ιατρικές υπηρεσίες ή υπονομεύει το κύρος της ιατρικής πράξης, απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρόκειται να κινήσει κάθε αναγκαία δικαστική ή πειθαρχική διαδικασία για τις πρακτικές αυτές που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καταγγέλλοντας τυχόν ύποπτες πρακτικές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ