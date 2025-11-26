eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 14:20

Χειροπέδες σε 20χρονο που ασελγούσε στα δύο μικρά ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του

Μια φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη σύλληψη ενός 20χρονου καθώς του 40χρονου συντρόφου του, που σύμφωνα με καταγγελία, ασελγούσαν σε δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Τα νήπια που ήταν ανίψια του 20χρονου φέρονται να ζούσαν στα χέρια του θείου και του συντρόφου του, την απόλυτη φρίκη.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Αθήνα και ανακαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας των παιδιών, αδελφή του 20χρονου, η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις από το 4χρονο παιδί της, τις οποίες όπως ομολόγησε το ίδιο, τις έκανε με το θείο του. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία προσχώρησε στη σύλληψη των δύο αντρών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Ο θείος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος, ενώ αύριο Πέμπτη (27/11/2025) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος.

Πηγή: ertnews.gr

