Kαταστροφές από την κακοκαιρία σε Τζουμέρκα και Ασπροπόταμο Τρικάλων (βίντεο)

Την ώρα που η Θεσσαλία, μαζί με την Ήπειρο και την Κέρκυρα μετρούν τις πληγές της από την κακοκαιρία, το νέο κύμα είναι σε εξέλιξη.

Κομμένοι δρόμοι και αυλές σπιτιών να αιωρούνται είναι οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα του ΕΡΤnews βόρεια Τζουμέρκα. Αποκλεισμένα παραμένουν δύο χωριά στον Ασπροπόταμο, ενώ και στον δήμο Σουλίου τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Τα νερά τρέχουν ακόμα ορμητικά δίπλα στα χωριά τους, πολλοί δρόμοι είτε έχουν υποστεί καθιζήσεις, είτε είναι κλειστοί από κατολισθήσεις.

Ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά βρίσκονται στο νησί της Κέρκυρας προκειμένου να ενισχύσει και να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, την Πυροσβεστική υπηρεσία. Οι κάτοικοι του χωριού Καρουσάδες, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς σε αρκετά σημεία του χωριού έχουν καταρρεύσει πλαγιές, δημιουργώντας τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών και φοβούνται ότι με μία νέα σφοδρή νεροποντή, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ζημιές και σε περισσότερα σημεία. Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές φοβούνται, ότι με μία νέα σφοδρή νεροποντή, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.

Πηγή: ertnews.gr