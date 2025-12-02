Εκδήλωση στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ειδικότερα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή εκδήλωση ευαισθητοποίησης, που διοργανώνει το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας σε συνεργασία με το Δίκτυο ΣΔΕΥ του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, το οποίο απαρτίζεται από τα σχολεία 13ο, 16ο και 7ο Δημοτικό, το 5ο Γυμνάσιο με το Τμήμα Ένταξης κωφών και βαρήκοων και με τη φιλική συμμετοχή των μαθητών του Λαϊκού Σχήματος από το Μουσικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια και να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη στην κοινωνία.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τα άτομα με αναπηρία και την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, αλλά και στην καθημερινή ζωή, με πλήρη προσβασιμότητα και σεβασμό σε κάθε δημόσιο χώρο.

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη γιορτή ενότητας και αλληλεγγύης και να στηρίξετε το μήνυμα ότι η κοινωνία μας γίνεται καλύτερη όταν όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα», αναφέρουν σε μήνυμά τους οι διοργανωτές.