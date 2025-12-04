Σεμερτζίδου: «Απάνθρωπο να στοχοποιούνται άνθρωποι χωρίς καμία απόδειξη - Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» (Βίντεο)

Λίγες ημέρες μετά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Πόπη Σεμερτζίδου κάνει λόγο για εργαλειοποίηση οικογενειών και στοχοποίηση ανθρώπων «χωρίς καμία απόδειξη» και αναφέρει ότι δέχεται απειλές ακόμα και για τη ζωή της και πως υπάρχουν οχλήσεις και σε άλλα πρόσωπα της οικογένειάς της.

Η Πόπη Σεμερτζίδου αναφέρει συγκεκριμένα μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open: «Κάποιοι επιλέγουν να κόβουν και να ράβουν στιγμές από τις ζωές μας, να αλλοιώνουν βίντεο και να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου, μετατρέποντάς τα σε εργαλείο λάσπης και ψευδών εντυπώσεων. Μας συγκρίνουν ακόμα και με ανθρώπους που περνούν τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει κάποιος χρησιμοποιώντας τον δικό τους πόνο ως μέσο χειραγώγησης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η στοχευμένη στρέβλωση της πραγματικότητας έχει οδηγήσει κάποιους να προκαλούν και να υποκινούν τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό ώστε να δέχομαι απειλές ακόμα και για τη ζωή μου. Καθώς και ύβρεις και κατάρες σε δημόσια σχόλια, σε προσωπικά μηνύματα, σε email, σε τηλεφωνήματα, σε σταθερά, σε κινητά.

Έχουν φτάσει σε σημείο να παρενοχλούν και τον πατέρα μου, ο οποίος έχει υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, γεγονός που καθιστά τη συμπεριφορά τους ακόμα πιο επικίνδυνη και ανεύθυνη».

«Επιλέγουν να επιτεθούν χωρίς στοιχεία, χωρίς ήθος και χωρίς όρια»

Επισημαίνοντας κατά τη δήλωσή της: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει εμένα και την οικογένειά μου ως όπλο αντιπαράθεσης. Δεν θα επιτρέψω να εξευτελίζεται ο πόνος καμιάς οικογένειας για οποιαδήποτε σκοπιμότητα.

Ζητώ μόνο το αυτονόητο, σεβασμό, αλήθεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλοι επιλέγουν να επιτεθούν χωρίς στοιχεία, χωρίς ήθος και χωρίς όρια. Ας αναλογιστούν το βάρος των πράξεων τους».

Επιπλέον, η Πόπη Σεμερτζίδου τόνισε σύμφωνα με το reader: «Είναι απάνθρωπο να εργαλοιοποιούνται οι οικογένειες, να στοχοποιούνται άνθρωποι χωρίς καμία απόδειξη μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν κομματικά, οικονομικά θέλετε, προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα.

Είναι θλιβερό να βλέπεις πως για μερικούς ένα like, μια ψήφος, λίγη δημοσιότητα ή και για χρήματα αξίζουν περισσότερο από την αλήθεια και τον σεβασμό προς τον ανθρώπινο πόνο. Αυτές οι συμπεριφορές ξεπερνούν κάθε όριο ανθρωπιάς και λογικής.

Η στοχοποίηση που δεχόμαστε δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Έχει να κάνει με ανθρώπους που βρίσκουν ευκαιρία, μέσα από τη λάσπη, να τραβήξουν την προσοχή και να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από την πραγματικότητα, από τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές αιτίες που τα γεννούν».