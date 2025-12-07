Παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή»

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, η οποία έγινε αποδεκτή.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

