Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025 16:17

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή»

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, η οποία έγινε αποδεκτή.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Πηγή: www.ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
