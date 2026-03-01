Mεγάλη διάβρωση στην παραλία του Καλού Νερού

Σημαντικά προβλήματα διάβρωσης παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο του Καλού Νερού από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς δεν ήταν μόνο οι πολλές και έντονες βροχές που έπληξαν τη περιοχή, αλλά και οι ισχυροί άνεμοι με τους μεγάλους κυματισμούς όπου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Καλό Νερό εντοπίζεται στον παραλιακό δρόμο βόρεια του χωριού, χωρίς να σημαίνει ότι και στο κεντρικό μέτωπο δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα κύματα έχουν διαβρώσει μεγάλο μέρος του παραλιακού δρόμου με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία να έχουν ξεριζωθεί τα δέντρα που υπήρχαν για αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά και τμήματα του οδοστρώματος.

Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι τωρινό με τα προβλήματα διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο, αλλά έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την περιοχή, αφού συχνά σε μεγάλες κακοκαιρίες με έντονους κυματισμούς η κατάσταση δυσχεραίνει. Τα τελευταία χρόνια όμως τα προβλήματα εντείνονται και οι ζημιές είναι όλο και πιο συχνές και σε μεγαλύτερη έκταση, αφού τα καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ακραία. Είναι πασιφανές πως πρέπει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και στη συνέχεια έργα, ώστε να προστατευτεί το παραλιακό μέτωπο. Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η τοπική οικονομία του Καλού Νερού έχει και τουριστικό προσανατολισμό, πράγμα που σημαίνει ότι το παραλιακό μέτωπο δεν μπορεί να αφεθεί στη τύχη του.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το θέμα είχε τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας το καλοκαίρι που μας πέρασε, από τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Φιλντίση όπου μεταξύ άλλων είχε επισημάνει: «Το φαινόμενο της διάβρωσης έχει τεκμηριωθεί ήδη από το 2009 από τις αρμόδιες υπηρεσίες της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, την Κτηματική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Υπάρχει μάλιστα και πλήρης μελέτη αποκατάστασης, το κόστος της οποίας ανήλθε στα 200.000 ευρώ (110.000 ευρώ από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 90.000 ευρώ από τον τότε Δήμο Αυλώνος). Δε γνωρίζουμε εάν η μελέτη αυτή παραμένει σε ισχύ ή θέλει επικαιροποίηση. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την αλλαγή προσώπων στη διοίκηση, το ενδιαφέρον για το θέμα μειώθηκε.

Επιπλέον, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου καθυστέρησε την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ωστόσο, το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν απαγορεύει παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης ακτών. Αντίθετα, επιτρέπει τέτοιου είδους έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων, όπως η διάβρωση. Ως Δήμος οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει ομόφωνη απόφαση και να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, προκειμένου να εκπονηθεί νέα επικαιροποιημένη μελέτη και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης της παραλίας Καλού Νερού.

Το θέμα είναι κρίσιμο τόσο για την ασφάλεια των λουομένων όσο και για τη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Το έργο αυτό είναι επείγον, διότι προστατεύει τον βασικό παράλιο δρόμο, από τον Αρκαδικό Ποταμό έως το ρέμα Μπραζέρι-Αγιαννάκη κ.λπ., άκρως τουριστικό δρόμο, αλλά και εξυπηρετεί πλήθος ιδιοκτησιών και κατοικιών.

Γι’ αυτό θα πρέπει να συνταχθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες, ώστε μαζί με τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που θα δοθούν να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να κατασκευαστεί το τέλειο έργο απέναντι στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο έργο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μέσα από τις πολλές τεχνικές λύσεις που υπάρχουν, να εξασφαλιστούν: Ο έλεγχος της διάβρωσης με τις μικρότερες επιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές. Τα έργα που θα γίνουν να εντάσσονται πολύ καλά στο περιβάλλον λειτουργικά και αισθητικά. Ίσως και την οικονομικότερη λύση».

Πάντως αν και τότε είχε παρθεί απόφαση για την αναγκαιότητα υλοποίησης όλων αυτών που τονίστηκαν , δεν είχε υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καθώς ο Δήμος Τριφυλίας έχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο , τα φαινόμενα της διάβρωσης δεν εντοπίζονται μόνο στη περιοχή του Καλού Νερού, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές από το Βορρά μέχρι το Νότο. Φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και έχει αλλάξει τα δεδομένα.