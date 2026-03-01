«Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig - Η παράσταση που θα δούμε το Μάρτιο στην Αθήνα

Ο «Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig σίγουρα αξίζει μια θέση στη λίστα με τις παραστάσεις που θα δεις τον πρώτο μήνα της άνοιξης στην Αθήνα.

Το μοναδικό μυθιστόρημα του Stefan Zweig, «Επικίνδυνος Οίκτος», που κυκλοφόρησε το 1939, ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα στον κόσμο, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική θεατρική σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά.

Πρόταση Της Κωνσταντίνας Δρακουλάκου

Με φόντο την παρηκμασμένη πολυτέλεια της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και το αυστηρό στρατιωτικό περιβάλλον, ο ανεκπλήρωτος έρωτας ανάμεσα σ’ έναν αξιωματικό και σε μια πλούσια, παράλυτη κοπέλα σκιαγραφεί συναρπαστικά την καταστροφική αδυναμία του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όριά του, για χάρη της ανθρωπότητας.

Μία σαγηνευτική ερωτική ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν η φονική απώθηση της αλήθειας, η απειλή του πολέμου, ο ναρκισσισμός του ευεργέτη, η δύναμη του πλούτου και η έκπτωση της τιμής και του έρωτα.

Η σωματική αναπηρία, που απαντάται σε τρεις από τους επτά βασικούς ήρωες του έργου, καθρεφτίζει την κοινωνική «παράλυση», όχι μόνο απέναντι στον επερχόμενο πόλεμο, αλλά και στην ατομική ευθύνη.

Η αριστοκρατική λάμψη θολώνει κάτω από τα σύννεφα του πολέμου και τα μεγάλα ηθικά διλήμματα βασανίζουν τους ήρωες και προκαλούν ρίγη έντονης ψυχικής διέγερσης. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ετοιμάζουν τον Μεγάλο Πόλεμο. Πρωταγωνιστής τώρα ο στρατός, εισβάλλει σ’ έναν αστικό πολιτισμό που τον κατάπιε η ηθική παρακμή, η βαναυσότητα και η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ανατομία του οίκτου, η σωματική παράλυση και η ψυχική παραλυσία, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, ο επικείμενος πόλεμος, ο πόθος της αποδοχής, το ψέμα, η ανθρώπινη δειλία, ο πλούτος που εξαγοράζει την αγάπη, η ηδονή της εξουσίας συνθέτουν συναρπαστικές δραματικές σκηνές, που ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Κώστας Αρζόγλου, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βίκυ Μαραγκάκη, Βασίλης Μήλιος, Χάρης Παπαδόπουλος και Μαρία Φραγγεδάκη.

Η ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Τάκη Μπαρμπέρη, καθώς και η επί σκηνής αφήγηση από την Κερασία Σαμαρά συμπληρώνουν ένα πολύπτυχο θέαμα, που ολοκληρώνεται με το εικαστικό σκηνικό της ζωγράφου και χαράκτριας Εύας Μελά, αλλά και με τους φωτισμούς του Γιώργου Μπούχρα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στη σκιά του επερχόμενου Α’ παγκοσμίου πολέμου, το 1914, η Έντιθ φον Κεκεσφάλβα, μία ημιπαράλυτη κοπέλα, κόρη τοπικού άρχοντα, ερωτεύεται με πάθος έναν νεαρό υπίλαρχο, τον Άντον Χόφμιλερ, αξιωματικό του Αυστριακού ιππικού. Εκείνος, κυριευμένος από οίκτο, εξαναγκάζεται από τον πατέρα και τον γιατρό της σε μια ψευδεπίγραφη σχέση μαζί με την κοπέλα, η οποία θα έχει τραγικές επιπτώσεις και για τους δύο. Ο Άντον, ήρωας πολέμου πια, μετά από χρόνια, το 1938, στα πρόθυρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφηγείται στον συγγραφέα την τραγική του ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε περισσότερο λιποτάκτης μπροστά στην ατομική του ευθύνη, παρά ήρωας των καθηκόντων του.

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Το μυθιστόρημα μας μεταφέρει στην εποχή που η Ευρώπη έπεφτε στη δίνη του χάους. Είναι γραμμένο υπό τη σκιά του επερχόμενου Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά τοποθετείται στις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τελειώνει με τη σφαίρα που σκότωσε τον αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο της Αυστρίας.

Οι ήρωές του, μέλη μιας παρακμάζουσας κοινωνίας, διχάζονται ανάμεσα στην αποδοχή της τραγικότητάς τους και στην έξαψη ενός τελευταίου βαλς. Ο Stefan Zweig χρησιμοποιεί ένα αφηγηματικό τέχνασμα, τη συνάντηση δύο αγνώστων από τους οποίους ο ένας αφηγείται στον άλλον μια ιστορία, κάτι που συνήθιζε να κάνει σχεδόν σε όλα τα έργα του.

Πρόκειται για ένα μαγευτικό ανάγνωσμα, ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο, που θέτει ερωτήματα σχετικά με την αξία της ατομική ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ο Zweig, μέσα από μια συναρπαστική αφήγηση, καταφέρνει να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, την καταστροφική αδυναμία του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όριά του και την αιώνια ζοφερή απειλή του πολέμου. Θίγει θεμελιώδη φιλοσοφικά και ψυχολογικά ζητήματα ηθικής και βιοηθικής, όπως διλήμματα που τίθενται σχετικά με τη σχέση ασθενούς-γιατρού, αλλά και ασθενούς με το οικείο περιβάλλον του και αφορούν στο δικαίωμα αποκάλυψης της αλήθειας στον ασθενή, την ειλικρινή πληροφόρηση για την κατάστασή του, καθώς και την αυτονομία του να επιλέξει με δική του βούληση γνωρίζοντας όμως όλα τα στοιχεία χωρίς συγκάλυψη.

Ο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΤΟΣ» ΣΗΜΕΡΑ

Το έργο αποδεικνύεται ανατριχιαστικά επίκαιρο, καθώς νομοτελειακά διαβλέπει, μέσα από τις παραβολικές του αναφορές, τη σκιά του πολέμου πάνω στη σημερινή, έκπληκτη, άβουλη, Ευρώπη, που ελπίζοντας για το καλύτερο, ξορκίζει, αδρανώντας, την επερχόμενη συμφορά.

Ο εφησυχασμός των πολιτών μετά από την Pax Britannica (1815-1914), μία πολυετή περίοδο σχετικής ειρήνης, που περιελάμβανε βέβαια σημαντικές, αλλά μόνο κατά τόπους, συρράξεις, η ψευδεπίγραφη ασφάλεια που νιώθουν οι Ευρωπαίοι του 1938, με τη σκιά της ναζιστικής Γερμανίας να επελαύνει, θυμίζει επικίνδυνα την αμήχανη αδράνειά μας απέναντι στους πολέμους που μας κυκλώνουν, στην κατάλυση των κανόνων δικαίου και στην αυθαίρετη κατακτητική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων.

Κάτι τρομακτικό σέρνεται τριγύρω, βρυχάται από μακριά, στην πραγματικότητα, όμως, κρέμεται απειλητικά πάνω από τα κεφάλια μας. Οι ψεύτικες παρηγοριές, ο καθησυχασμός, η άμβλυνση των γεγονότων, οι παραχωρήσεις, η κοινωνική αναλγησία και η ενδοτική λογική μας, θυμίζουν επώδυνα την σπαρακτική ιστορία που μας αφηγείται, ως αυτήκοος μάρτυρας, ο Stefan Zweig.

Η σκηνοθεσία σχολιάζει την καθολικότητα του κινδύνου της καταστροφής, που ελλοχεύει σε κάθε ιστορική στιγμή, χάρη στην ατελή φύση του ανθρώπου και στην αδυναμία του να αντιδράσει σθεναρά επιλέγοντας ανυποχώρητα το δρόμο της ατομικής ευθύνης.

«…ξέρω πια πως κανένα έγκλημα δεν ξεχνιέται, όσο βρίσκεται ακόμα στη συνείδησή μας…»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωτότυπη μετάφραση: Μιμίκα Κρανάκη

Σκηνοθεσία-Θεατρική απόδοση: Κερασία Σαμαρά

Σκηνικά -Κοστούμια-Εικαστική δημιουργία: Εύα Μελά, Άννα- Λουκίδη -Ανδρέου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ζωντανή εκτέλεση: Τάκης Μπαρμπέρης

Φωτισμοί: Γιώργος Μπούχρας

Σχεδιασμός αφίσας-προγράμματος: Πέτρος Αργυρός

Βοηθός σκηνοθέτη: Τώνια Αποστόλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τζένη Αναγνωστοπούλου

Κίνηση: Ρούλα Κουτρουμπέλη

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Υπεύθυνη Social Media: Εύα Καραχάλιου The Digital Owl

Φωτογραφίες-Teaser -Trailer: Αντιγόνη Νουφαρίτση, Τζένη Γαβρά

Social Media Videos: Νίκος Κοκονέζης

Παραγωγή: ΘΕΣΙΣ, www.thesisproduction.gr

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Κώστας Αρζόγλου, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βίκυ Μαραγκάκη, Βασίλης Μήλιος, Χάρης Παπαδόπουλος, Κερασία Σαμαρά, Μαρία Φραγγεδάκη.

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ συνθέτει και παίζει, ο Τάκης Μπαρμπέρης.

H παράσταση «Eπικίνδυνος οίκτος» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας SARKK SA. (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της TOMMY HILFIGER & CALVIN KLEIN για την Ελλάδα & στα Βαλκάνια)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο ΧΩΡΟΣ

Πραβίου 6-8, Βοτανικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Τετάρτη 11 Μαρτίου έως Κυριακή 15 Μαρτίου

και από Τρίτη 17 Μαρτίου έως Πέμπτη 26 Μαρτίου

ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00

Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00.

Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα 10’)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

«Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig | Για 15 παραστάσεις στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ. Προπώληση στο www.ticketservices.gr

Τιμές εισιτηρίων: 17€ κανονικό, 14€ για μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ, ανέργους και άνω των 65 ετών, 5€ για ατέλειες.

Στο eleftheriaonline.gr τρέχει διαγωνισμός. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση.