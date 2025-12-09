Παραμένουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» παρέμειναν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις έντεκα χθες το βράδυ , ενώ το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους οι διαμαρτυρόμενοι, θα το αποφασίσουν στη διάρκεια σύσκεψης της Συντονιστικής τους Επιτροπής σήμερα το πρωί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ